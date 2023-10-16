Пассажиры рейса из Владивостока после двух вынужденных посадок прибыли в Читу

Как сообщили в хабаровском аэропорту, борт авиакомпании "Якутия" самолет успешно приземлился

ХАБАРОВСК, 16 октября. /ТАСС/. Пассажиры рейса Владивосток - Чита прибыли в пункт назначения после двух вынужденных посадок, последняя из которых была в Хабаровске. Об этом ТАСС сообщили в хабаровском аэропорту.

"39 пассажиров и четыре члена экипажа отправились сегодня в Читу на воздушном судне Boeing 737", - сказали там, уточнив, что пассажиров в пункт назначения доставил борт авиакомпании "Якутия". Согласно информации аэропорта Читы, самолет успешно приземлился.

14 октября Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Якутия" должен был совершить рейс Владивосток - Чита, но вернулся обратно из-за неисправности левого двигателя. На борту находились 80 пассажиров. Спустя почти сутки около 40 из них отправились в Читу резервным бортом авиакомпании "Якутия", который совершил вынужденную посадку на аэродроме Хабаровска из-за ошибки в гидросистеме правого двигателя. На время ожидания вылета в Читу пассажиров разместили в гостинице. По факту произошедшего организованы проверки.