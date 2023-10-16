В Казахстане появился телефон доверия по вопросам семьи, женщин и защиты детей

Пресс-служба правительства республики сообщила, что звонок будет бесплатным для городских номеров, а также сотовых операторов связи

АСТАНА, 16 октября. /ТАСС/. Власти Казахстана создали единый государственный контакт-центр, куда могут обращаться жертвы бытового насилия и травли. Об этом сообщила пресс-служба правительства республики по итогам совещания под председательством заместителя премьер-министра Тамары Дуйсеновой.

"Казахстанцы, ставшие жертвами бытового насилия и буллинга, уже с 16 октября смогут круглосуточно обращаться в единый государственный контакт-центр 111. Звонок будет бесплатным для городских номеров и сотовых операторов связи. Необходимая помощь гражданам будет предоставляться также через текстовые диалоги", - говорится в сообщении.

По словам заместителя главы кабинета министров, слаженная работа системы позволит оказывать оперативную правовую, психологическую и консультативную помощь гражданам, предотвращая негативные последствия неправомерных действий в отношении женщин и детей.

Для этого привлечены квалифицированные психологи и юристы. В правительстве заверили, что по каждому случаю операторы будут предоставлять комплексную помощь с индивидуальным подходом, руководствуясь принципом "здесь и сейчас". При этом предусмотрено одновременное подключение всех необходимых государственных органов и служб с обязательной обратной связью.

"Указанные меры позволят создать безопасные условия для граждан, особенно женщин и детей. Контакт-центр станет эффективным инструментом своевременной помощи от государства, а также послужит источником данных для мониторинга наиболее острых проблем в разрезе регионов", - отметила Дуйсенова.

Единый телефон доверия вносится в перечень государственных экстренных служб наравне с номерами 101, 102 и 103.