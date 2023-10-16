В Туве ожидаются сильный ветер и гололедица

В региональном МЧС порекомендовали водителям соблюдать скоростной режим и безопасную дистанцию движения

ТАСС, 16 октября. Синоптики прогнозируют сильный ветер до 23 м/с и первую гололедицу в понедельник в Туве. Об этом сообщило Среднесибирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

"Предупреждение об опасных и неблагоприятных погодных явлениях: 16 октября в Республике Тыва местами порывы северо-западного ветра, ночью 15-20 м/с, в горах до 23 м/с <…>, на дорогах Республики Тыва местами гололедица", - говорится в сообщении.

Синоптики Гидрометцентра сообщают, что дневная температура воздуха в центральных и южных районах Тувы составит плюс 11 градусов. Ночью столбик термометра покажет минус 1 градус. Утром и вечером - туман, а днем - пыльная буря.

По данным регионального главка МЧС, в такую погоду водителям следует соблюдать скоростной режим и безопасную дистанцию движения, а также рекомендуется оборудовать автомобиль зимней резиной, цепями противоскольжения.