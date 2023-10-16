16 октября, 03:04

В Москве ожидаются облачная погода и до 9 градусов тепла

Атмосферное давление составит около 739 мм ртутного столба

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Облачная погода и небольшой дождь прогнозируются в Москве в понедельник. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице будет от 7 до 9 градусов тепла. В ночь на вторник - до плюс 4 градусов.

Ветер северо-западный, западный, 5-10 м/c. Атмосферное давление составит около 739 мм ртутного столба.

В Подмосковье в понедельник температура будет колебаться в пределах от плюс 5 до плюс 10 градусов. В ночь на вторник температура может опуститься до 0 градусов. 

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