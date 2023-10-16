Вильфанд назвал причину необычно "зеленой осени" в Москве

Как считает научный руководитель Гидрометцентра, это связано с рекордным количеством тепла и солнечного света

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Рекордное количество тепла и солнечного света в Москве в сентябре обусловили "зеленую осень". Обычно в середине октября большинство листьев желтеют и опадают, рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В этом году сентябрь стал летним месяцем. Он был рекордно теплым и светлым, а обычно он облачный и прохладный, что приводит к разрушению быстрому хлорофилла в листьях. Это главные причины, почему в этом году такая зеленая осень", - рассказал он.

По словам Вильфанда, обычно к середине октября береза и клен уже освобождаются от листьев, однако пока на них еще сохранилась листва.

Ранее метеоролог сообщил, что сентябрь 2023 года в Москве установил сразу семь рекордов: по высоте атмосферного давления, количеству осадков, минимуму облачности, суммарной энергии солнечных лучей, освещенности, высоте уровня ультрафиолетовой радиации и теплу.