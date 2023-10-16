Казахстанские спасатели вернулись из пострадавшего от землетрясения Афганистана

Для выполнения гуманитарной миссии в республику в общей сложности направились 45 человек

АСТАНА, 16 октября. /ТАСС/. Сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям Казахстана, направленные 10 октября в пострадавшие от разрушительного землетрясения районы Афганистана, вернулись на родину. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В общей сложности для выполнения гуманитарной миссии из Казахстана в Афганистан направились 45 человек, в числе которых спасатели, кинологические расчеты, врачи и фельдшеры.

"Всего в ходе проведения поисково-спасательных работ в Афганистане силами спасателей МЧС Казахстана оказана медицинская помощь 83 местным жителям, разобрано 211 фрагментов домов, обследованы все 700 участков разрушенных домов в населенном пункте Наиброфи. Обнаружено и извлечено тело одного погибшего ребенка. Проведено обследование мест размещения девять палаточных городков, пострадавших после сильной пыльной бури", - говорится в сообщении.

Кроме того, казахстанские спасатели провели обследование полностью разрушенного населенного пункта Сияхан и разбор завалов в поселении Чолк. "Афганские власти выразили благодарность казахстанцам за помощь в ликвидации последствий разрушительного землетрясения", - отметили в пресс-службе министерства.

7 октября в 42 км к северо-западу от города Герат было зафиксировано землетрясение магнитудой 6,2. По данным министерства по борьбе со стихийными бедствиями во временном афганском правительстве, тогда подземные толчки привели к гибели более 2,4 тыс. человек, не менее 2 тыс. получили травмы.