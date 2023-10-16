В Хабаровском крае из-за непогоды перенесли авиарейсы в несколько населенных пунктов

Как сообщили в региональной авиакомпании "Хабаровские авиалинии", вылеты запланировали на 17 и 18 октября

ХАБАРОВСК, 16 октября. /ТАСС/. Самолеты из Хабаровска в город Советскую Гавань, в рабочий поселок Охотск и другие населенные пункты перенесены на вторник из-за метеоусловий. Об этом сообщается в Telegram-канале региональной авиакомпании "Хабаровские авиалинии".

"Рейсы 467 и 468 из Хабаровска в Советскую Гавань и обратно переносятся на 17 октября. <...> Причина - неблагоприятные метеоусловия Советской Гавани: ливневый снег, низкая облачность, ограниченная видимость", - говорится в сообщении.

Вылеты за 15 и 16 октября по направлению в Охотск также переносятся на вторник из-за непогоды на месте. Отложены на день и рейсы по маршруту Хабаровск - Аян - Нелькан и в обратном направлении по причине закрытия аэродрома в Нелькане. Он не будет функционировать до среды 18 октября в связи с очисткой грунтовой взлетно-посадочной полосы.

Синоптики ранее предупредили о резком ухудшении погодных условий в регионе с приходом западного циклона. Объявлено штормовое предупреждение. Сегодня в крае отмечаются осадки на территории северных районов. Местами идет сильный мокрый снег и снег. В течение дня ожидается ветер до 17-22 м/с.