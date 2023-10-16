Собянин сообщил, что пользователи mos.ru направили на благотворительность 86 млн рублей

Мэр Москвы уточнил, что денежный перевод можно сделать без регистрации и авторизации на портале

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Более 250 тыс. пожертвований на общую сумму свыше 86 млн рублей направили пользователи благотворительного сервиса на портале mos.ru за три года. Об этом сообщил в Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

"Благотворительному сервису на mos.ru - три года. <...> С помощью сервиса можно поддержать детей и взрослых, семьи и пожилых людей, а также животных, экологические и научно-образовательные проекты. На добрые дела направлено уже больше 250 тыс. пожертвований на общую сумму свыше 86 млн рублей", - написал мэр.

Он отметил, что за три года существования благотворительный сервис объединил 86 организаций и тысячи горожан.

"Сделать перевод можно без регистрации и авторизации на портале. Все организации проверены, а раз в квартал на отдельной странице каждой благотворительной программы публикуется отчет об использовании собранных средств", - заключил Собянин.