Павильон Чукотки на выставке "Россия" представят в форме знака геолокации

Как сообщили в правительстве региона, его площадь составит порядка 40 кв. м

ТАСС, 16 октября. Павильон Чукотского АО на выставке "Россия", которая откроется в Москве 4 ноября, будет представлен в форме знака геолокации. Его площадь составит порядка 40 кв. м, сообщили ТАСС в окружном правительстве.

"Подготовка к монтажу павильона уже началась. Он будет выполнен в форме знака геолокации, его площадь составит 40 кв. м. Снаружи расположится символизирующая ледники информационная стойка и экраны, на которых будут транслироваться проморолики о чукотской природе и быте коренных народов. Внутри павильона установят изогнутый монитор, демонстрирующий выныривающих из воды китов. Гости павильона смогут совершить виртуальный тур на остров Врангеля, в национальный парк "Берингия", к метеоритному озеру Эльгыгытгын, Анюйскому вулкану и в бухту Провидения", - сообщили в правительстве Чукотки.

Международная выставка-форум "Россия" пройдет с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. В ней примут участие 89 регионов страны.