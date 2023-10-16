В Россотрудничестве заявили, что вузы Кубы хотят приглашать преподавателей из РФ

В республике есть запрос на такие специализации, как биотехнология, информационная безопасность и медицина, отметила представитель федерального агентства Инна Четий

ГАВАНА, 16 октября. /ТАСС/. Представители кубинских вузов выражают заинтересованность в приглашении преподавателей из России не только по русскому языку, но и по другим дисциплинам. Об этом рассказала в воскресенье ТАСС в ходе Форума преподавателей русского языка на Кубе представитель Россотрудничества в республике Инна Четий.

"Сейчас на Кубе большой запрос и на другие специализации. Например, руководство Гаванского университета выразило интерес приглашать российских преподавателей по биотехнологиям, информационной безопасности, медицинским дисциплинам. Кубинская сторона готова предоставить переводчиков для приезжающих профессоров, чтобы преподаватели и студенты услышали их лекции", - сообщила она.

По словам Четий, представительство Россотрудничества на Кубе также провело консультации по подаче заявок на получение грантов от российских фондов. "В ходе форума мы обсудили и технологии получения грантовой поддержки. Зачастую неподготовленному человеку сложно грамотно составить заявку и сделать смету. А помогать в деле продвижения российского образования и культуры готовы фонд "Русский мир", Фонд поддержки публичной дипломатии имени А. М. Горчакова, Фонд поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом, Россотрудничество", - добавила она.

С 12 по 15 октября в Гаване прошли Форум преподавателей русского языка на Кубе и курсы повышения квалификации, которые проводили специалисты из Российского биотехнологического университета, МГУ, РУДН, МГЛУ, Института русского языка им. А. С. Пушкина. Российские преподаватели рассказали своим кубинским коллегам и студентам-русистам о современных методиках преподавания русского языка, применении нейролингводидактики, индивидуальных образовательных траекториях и цифровых технологиях.

В июне премьер-министр Кубы Мануэль Марреро во время своего визита в Россию выступил за расширение подготовки специалистов, владеющих русским языком. По его мнению, они будут способствовать укреплению торгово-экономических связей Москвы и Гаваны.