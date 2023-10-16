Путин отметил важность занятий спортом для интенсивной работы и достижения целей

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин рассказал, что продолжает заниматься спортом, что заряжает его энергией для интенсивной работы. Глава государства дал интервью Медиакорпорации Китая.

В ответ на вопрос журналиста, хватает ли ему времени на тренировки, Путин отметил: "Есть [время], слава богу".

"Я считаю, что это необходимо делать для того, чтобы быть в состоянии интенсивно работать прежде всего. Тренировки это не самоцель. Это средство достижения важных, по-настоящему важных целей, это возможность работать интенсивно, в таком режиме, который позволяет добиваться нужных результатов", - сказал президент.