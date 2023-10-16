В Россотрудничестве заявили об интересе вузов Кубы к изучению русского языка

Представитель Россотрудничества в республике Инна Четий рассказала, что Форума преподавателей русского языка посетило более 130 участников из разных регионов страны

ГАВАНА, 16 октября. /ТАСС/. Более 130 участников Форума преподавателей русского языка из разных провинций Кубы прошли курсы повышения квалификации, которые провели их коллеги из российских вузов. Как рассказала ТАСС представитель Россотрудничества в карибской стране Инна Четий, заинтересованность в восстановлении двустороннего сотрудничества в сфере образования растет в регионах республики.

"В общей сложности наши мероприятия посещало 134 человека. Официально подали заявки на участие в электронном виде 98 человек, но так как мы приглашали к участию всех, кому хотелось повысить свою квалификацию, еще 36 человек зарегистрировавшихся позже получат сертификаты об участии в форуме. Мы очень рады тому, что российские вузы обращают внимание на Кубу и привезли качественные курсы, все зарегистрировавшиеся участники присутствовали на всех мероприятиях на протяжении четырех дней, это очень хороший показатель востребованности сотрудничества", - отметила Четий.

Она подчеркнула, что кубинские регионы проявляют интерес к изучению русского языка, что важно в работе, в частности, с российскими туристами. "Количество обучающихся у нас могло бы быть намного большим, если бы не проблемы с транспортом на Кубе, ведь многие участники приехали из регионов. Желающие прослушать курсы сообщили нам, что ждут проведения таких мероприятий в их городах, и мы очень постараемся организовать поездку по регионам, - добавила представитель Россотрудничества. - Гаванский университет выступил в этот раз партнером и, безусловно, является лидером, но есть и другие интересные для двустороннего сотрудничества вузы, в частности, в регионах Камагуэй, Сантьяго-де-Куба, Гуантанамо, Сьего-де-Авила. Мы бы рекомендовали университетам России обратить внимание и на них".

С 12 по 15 октября в Гаване прошли Форум преподавателей русского языка на Кубе и курсы повышения квалификации, которые проводились специалистами из Российского биотехнологического университета, МГУ, РУДН, МГЛУ, Института русского языка им. А. С. Пушкина. Российские преподаватели рассказали своим кубинским коллегам и студентам-русистам о современных методиках преподавания русского языка, применении нейролингводидактики, индивидуальных образовательных траекториях и цифровых технологиях.

Во время расцвета советско-кубинских отношений в 60-80-е годы ХХ века русский был самым распространенным иностранным языком на Кубе и его преподавали во многих средних школах и университетах. В военных учебных заведениях изучение русского было обязательным. По разным подсчетам, русский язык изучали от 600 тыс. до 1 млн кубинцев всех возрастов. Книги на русском языке можно было купить во многих магазинах Гаваны, а по местному радио транслировались обучающие передачи.

С распадом СССР положение изменилось: позиции русского языка в карибской стране существенно ослабли. Востребованность специалистов с русским снизилась, и многие из них были вынуждены сменить профессию, в учебных заведениях русский язык был вытеснен английским. Между тем, в последние годы на фоне активизации российско-кубинского сотрудничества на острове наблюдается возобновление интереса к русскому языку и культуре.