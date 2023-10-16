Посольство РФ в Шри-Ланке опровергло информацию об отмене консульского сбора для россиян

Стоимость визы составляет $60 с человека

НЬЮ-ДЕЛИ, 16 октября. /ТАСС/. Посольство России в Шри-Ланке опровергло информацию об отмене консульского сбора для россиян, которые прибывают как туристы в это островное государство. Ранее сообщения об отмене сбора появились в российских СМИ.

"В правительстве островного государства действительно изучаются меры стимулирования туристического потока из ряда стран, включая Россию. Однако до сих пор постановления руководящих органов страны об обнулении консульского сбора не принято", - говорится в пресс-релизе посольства, который поступил в представительство ТАСС.

"Стоимость ланкийской визы по-прежнему составляет $60 с человека", - отмечают в посольстве.

Диппредставительство также призывает пользоваться официальной информацией при планировании поездок. "При изменении ситуации с визовыми требованиями официально проинформируем в соцсетях посольства и на нашем веб-сайте", - говорится в документе.