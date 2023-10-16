В Приморье обустроят более 230 общественных территорий в 2024 году

Глава региона Олег Кожемяко сообщил, что на эти цели направят 2,4 млрд рублей

ВЛАДИВОСТОК, 16 октября. /ТАСС/. Обустройство более 230 общественных пространств запланировано в Приморье на следующий год. Об этом сообщил глава региона Олег Кожемяко во время общественных обсуждений краевого бюджета на 2024 и плановый период 2025-2026 годов.

"В 2024 году на обустройство городов и районов края направляется еще 2,4 млрд рублей, планируется благоустроить более 230 территорий", - сказал губернатор.

Он добавил, что за последние пять лет в регионе благоустроили 3,5 тыс. территорий в 110 муниципалитетах края, в том числе более 600 общественных пространств. "Обустраиваются существующие скверы, парки, центральные площади, детские , спортивные, игровые площадки. Объем финансирования за это время составил почти 10 млрд рублей", - уточнил Кожемяко.