На Сахалине построят восемь газовых котельных до конца 2023 года

На всех котельных будет предусмотрен резервный запас топлива в случае ограничения подачи или отключения газа по техническим причинам

ТАСС, 16 октября. На Сахалине восемь газовых котельных построят до конца 2023 года в Долинском районе. Об этом сообщается в телеграм-канале администрации муниципалитета.

"В Долинском районе параллельно ведутся работы по строительству восьми газовых котельных: трех в селе Сокол, по одной в Долинске, селах Покровка, Быков, Стародубское и одной на компримированном газе в селе Советском (из-за отсутствия сетей газоснабжения она будет работать на завозном сжиженном газе). Плановый ввод в эксплуатацию объектов намечен на конец текущего года", - говорится в сообщении.

На строительных площадках установлено ограждение, залит фундамент под блочно-модульные котельные, под дымовые трубы и резервуары для запаса топлива.

Также строительство газораспределительной станции продолжается в селе Октябрьское. Строительство объекта планируется закончить до конца года, а пусконаладочные работы произведут в первом квартале 2024 года.

На всех котельных будет предусмотрен резервный запас топлива в случае ограничения подачи или отключения газа по техническим причинам.

Газификация транспорта

В Долинском районе продолжают реализацию программы газификации транспорта, которая действует с 2018 года. За этот период на сжатый природный газ переведены 99 автомобилей.

"Владельцы таких автомобилей отмечают экономию на топливе как минимум в два раза. Среди других плюсов - уменьшение транспортного налога в 2 раза (в Сахалинской области действует 50% льгота по налогу для автотранспорта, использующего в качестве моторного топлива природный газ); сокращение выбросов токсичных веществ в окружающую среду в 10 раз; исключение хищения топлива. Кроме того, не нужно подолгу стоять в очереди на АЗС", - говорится в сообщении.

С начала 2023 года администрация городского округа компенсировала расходы за работы по переоборудованию на газомоторное топливо 14 личных автомобилей жителей на общую сумму почти 2 млн рублей. Все они переведены на метан в рамках трехстороннего соглашения между автовладельцем, администрацией и специализированной организацией (то есть владелец транспорта не вкладывал свои деньги, администрация возместила их станции напрямую). Предельный размер компенсационных выплат на переоборудование одной единицы транспорта на газомоторное топливо составляет 150 тыс. рублей.