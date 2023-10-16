В Красноярском крае участникам СВО бесплатно выделят 10 квартир

Мэр Красноярска Владислав Логинов отметил, что прорабатываются все детали этого вида поддержки

КРАСНОЯРСК, 16 октября. /ТАСС/. В Красноярском крае участникам специальной военной операции будут бесплатно предоставлены 10 квартир. Об этом в своем официальном Telegram-канале сообщил мэр Красноярска Владислав Логинов.

"Каждая ответственная компания нашего города берет на себя обязательства по поддержке бойцов в зоне СВО. <…> На встрече с руководителями стройкомпаний Союз строителей Красноярского края заявил о новой инициативе - готовности поддерживать наших защитников квартирами в новостройках. Каждая компания, участвующая во встрече, готова предоставить по одной однокомнатной квартире. В целом, как минимум 10 добровольцев смогут претендовать на жилье", - написал Логинов.

По словам Логинова, сейчас прорабатываются все детали этого вида поддержки. "Чтобы до конца текущего года определить среди добровольцев хозяев новых квартир", - пояснил Логинов.

В Красноярском крае разработан комплекс мер поддержки участников СВО и членов их семей. Это единовременные выплаты в размере 100 тыс. рублей, освобождение от уплаты транспортного налога, зачисление детей мобилизованных граждан без очереди в детские сады, обеспечение горячим питанием в школах. Также раненные в ходе СВО военнослужащие Красноярского края получают от региона дополнительные выплаты в размере от 300 до 500 тыс. рублей.