Новосибирская область сэкономила 100 млн рублей на электронных оповещениях о штрафах ГИБДД

Общий объем платежей через портал "Госуслуги" по госпошлинам, налогам и штрафам в 2023 году в регионе составил порядка 2 млрд рублей

НОВОСИБИРСК, 16 октября. /ТАСС/. Бюджет Новосибирской области в 2023 году сэкономил более 100 млн рублей благодаря переходу половины автомобилистов региона на электронные уведомления о штрафах ГИБДД. Об этом сообщил областной министр цифрового развития и связи Сергей Цукарь на оперативном совещании под руководством главы региона.

"50% автомобилистов [в Новосибирской области] уже выбрали исключительно электронные уведомления по штрафам ГИБДД, что сэкономило в этом году для бюджета области более 100 млн рублей на отправке бумажных уведомлений", - сказал Цукарь.

По его словам, общий объем платежей через портал "Госуслуги" по госпошлинам, налогам и штрафам в 2023 году в Новосибирской области составил порядка 2 млрд рублей. С января по сентябрь жители региона подали 13,3 млн электронных заявлений по массовым социально значимым услугам (50% от их общего числа). Это на 3,3 млн больше, чем за весь предыдущий год.