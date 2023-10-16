Московская экосистема профнавигации охватила более 1,3 млн детей с 2016 года

По словам мэра Сергея Собянина, экосистемы детских технопарков помогают детям попробовать свои силы в различных направлениях и востребованных профессиях

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Московская многоступенчатая экосистема профнавигации с 2016 года охватила более 1,3 млн детей. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в личном блоге.

"Выбор профессионального пути - дело непростое и ответственное. Чтобы облегчить юным москвичам эту задачу, мы фактически с нуля разработали новую многоступенчатую экосистему профнавигации, которая охватила уже более 1,3 млн детей и подростков", - рассказал мэр.

Он отметил, что экосистемы детских технопарков пользуются большой популярностью, так как помогают детям попробовать свои силы в различных направлениях и востребованных профессиях и понять, какая из них наиболее интересна. Сейчас в городе более 300 площадок детских технопарков, с 2016 года через них прошли более 713 тыс. детей. Собянин также рассказал о "Технограде" на ВДНХ, который тоже пользуется популярностью и имеет онлайн- и офлайн-программы более чем по 40 самым востребованным профессиям.

Мэр отметил Ресурсный центр профнавигации и развития компетенций, где могут заниматься дети с четырех лет. Подготовка в центре идет по 18 программам и 9 направлениям, помогающим совершенствовать навыки инженерно-технического творчества. На данный момент через Ресурсный центр прошло порядка 3 тыс. юных москвичей. Центр готовит и к всероссийским и международным чемпионатам и соревнованиям, организует всероссийские соревнования как оператор по направлениям БПЛА, радиоуправляемых автомоделей и внедорожников. Победители и призеры конкурсов попадают в реестр "ТалантыРоссии.РФ" - государственный информационный ресурс о детях с выдающимися способностями.

Мэр напомнил и о других проектах профнавигации москвичей, среди которых "Навыки будущего" (тематические блоки: тренды инновационного развития и НТИ, soft skills, цифровые навыки и технологическое предпринимательство) и "Бизнес уикенд. Старт", выпускники которого делают первые продажи в качестве самозанятых.

"А познакомиться с трудовыми буднями людей разных профессий и деятельностью компаний и производств изнутри школьники могут благодаря детским активностям в рамках проекта "День без турникетов". В мероприятиях акции приняли участие порядка 40 тыс. ребят", - заключил мэр.