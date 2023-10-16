Правительство предложило лишать статуса адвоката тех, кто постоянно проживает за границей

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Кабмин предлагает лишать статуса адвоката тех из них, кто уехал на постоянное проживание за границу. Об этом говорится в поправках к федеральному закону "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации", которые одобрены комиссией правительства по законопроектной деятельности.

"Согласно новой версии проекта предлагается п. 2 ст. 17 Закона дополнить подпунктом 7. Он предусматривает, что статус адвоката прекращается советом адвокатской палаты при наличии заключения квалификационной комиссии в случае выявления факта выезда адвоката на постоянное место жительства либо на срок более одного года за пределы РФ. Исключения будут составлять выезд для лечения или обучения либо сопровождения членов семьи, направленных для исполнения трудовых или иных функций органами государственной власти или российскими организациями, и выезд по иным уважительным причинам", - сообщили ТАСС в Федеральной палате адвокатов РФ.

Однако выезд адвоката за пределы России не является безусловным основанием для прекращения его статуса. Этот вопрос будет рассматриваться квалификационной комиссией - советом региональной палаты адвокатов. Также если адвокат покинул РФ для исполнения профессиональных обязанностей на территории иной страны, он не лишится своего статуса.

В настоящий момент на основании ст. 17 Закона об адвокатуре адвокат может быть лишен статуса по его желанию (для этого он должен подать заявление в совет адвокатской палаты), в случае признания его недееспособным, в случае смерти, после вступления в силу приговора суда о признании адвоката виновным в совершении умышленного преступления, а также в случае наличия непогашенной или неснятой судимости за совершенное преступление.