В Москве началось возведение основных опор моста через Нагатинский затон

Объект будет иметь протяженность 220 м, он свяжет Корабельную и Коломенскую улицы

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Сооружение основных опор моста через Нагатинский затон началось в Москве. Об этом сообщила пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

"Новое сооружение сделает доступнее для жителей административные и транспортные объекты, расположенные на другом берегу затона. Общую готовность всего объекта мы оцениваем на 15%. К строительству приступили в феврале этого года, контрактный срок завершения работ - ноябрь 2024 года", - привели в тексте слова заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева.

Он уточнил, на сегодняшний день ведутся работы по сооружению основных опор моста через Нагатинский затон. Объект будет иметь протяженность 220 м, он свяжет Корабельную и Коломенскую улицы. "На Коломенской улице он будет иметь выход к станции "Нагатинский Затон" Большой кольцевой линии Московского метрополитена", - добавил заммэра.

По словам руководителя Департамента строительства города Москвы Рафика Загрутдинова, мост спроектирован в форме полумесяца по принципу фермы инженера Финка. "Его яркий образ и теплая архитектурная подсветка конструкций и полотна в вечернее время добавит ощущение уюта. Центральное пространство с лавочками можно использовать как общественную зону. Ширина велосипедной полосы составит 2 м, а пешеходной зоны - 4,5 м", - процитировали в материале Загрутдинова.