Ближневосточное агентство ООН больше не может оказывать помощь в секторе Газа

Это связано с тем, что на его территории заканчиваются вода и электричество

ООН, 16 октября. /ТАСС/. Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) больше не может оказывать гуманитарную помощь в секторе Газа, поскольку на его территории заканчиваются вода и электричество. Об этом сообщил генеральный комиссар БАПОР Филипп Лаззарини.

"Мои коллеги по БАПОР в секторе Газа больше не могут оказывать гуманитарную помощь, - заявил Лаззарини на пресс-конференции в Иерусалиме. - Пока я с вами разговариваю, в Газе заканчиваются вода и электричество. Газу фактически душат".

По словам комиссара, на территории сектора Газа вскоре также закончатся продовольствие и лекарства.

После того как власти Израиля призвали жителей Газы к эвакуации, БАПОР перевело свой оперативный штаб на юг анклава.

Как ранее сообщил представитель официального генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, власти Израиля проинформировали всемирную организацию, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг сектора Газа в течение суток. Армия обороны Израиля объяснила свой призыв тем, что боевики ХАМАС укрываются в тоннелях под домами и в гражданских зданиях города Газа. Требование также касается "всех сотрудников ООН и тех, кто нашел убежище в учреждениях ООН".

В ХАМАС призвали жителей игнорировать рекомендацию Израиля. Движение также обратилось к ООН с просьбой принять меры против принудительного перемещения. Президент Палестины Махмуд Аббас на переговорах с госсекретарем США Энтони Блинкеном в столице Иордании заявил, что отвергает "насильственное перемещение" населения Газы.