Комитет Думы одобрил перезачет срока наказания при смягчении условий его отбытия

Согласно соответствующему законопроекту, один день наказания в исправительной колонии общего режима засчитывается за полтора дня в колонии-поселении

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал палате парламента принять в первом чтении законопроект о порядке исчисления времени отбывания лишения свободы при изменении вида исправительного учреждения на более мягкий.

"Учитывая, что предлагаемые законопроектом изменения направлены на устранение выявленных Конституционным судом РФ противоречий в действующем законодательстве, комитет по государственному строительству и законодательству поддерживает концепцию данного законопроекта и рекомендует Государственной думе принять его в первом чтении", - говорится в заключении комитета.

Документ внесло в Госдуму правительство РФ 24 августа. Изменения предлагается внести в статью 72 Уголовного кодекса РФ, дополнив ее новой частью, согласно которой один день отбывания наказания в тюрьме, исправительной колонии особого или строгого режима засчитывается за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима либо за два дня отбывания наказания в колонии-поселении. Кроме того, согласно законопроекту, один день отбывания наказания в исправительной колонии общего режима засчитывается за полтора дня отбывания наказания в колонии-поселении.

Авторы инициативы пояснили, что сейчас статья "не определяет правил принятия решений на основе сопоставления строгости ограничений, фактически примененных к осужденному исходя из ошибочно назначенного приговором более строгого вида исправительного учреждения, по сравнению с теми условиями отбывания наказания, которые вытекают из последующего решения вышестоящего суда".