В ООН сообщили, что более 1 млн жителей Газы вынуждены были покинуть свои дома

По данным организации, это почти половина населения анклава

КАИР, 16 октября. /ТАСС/. Более 1 млн человек вынуждены были покинуть свои дома в секторе Газа из-за массированных обстрелов анклава со стороны Израиля. Об этом говорится в заявлении Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР), опубликованном на его сайте.

"Более 1 млн человек - что составляет почти половину всего населения Газы - вынуждены были покинуть свои дома. При этом около 600 тыс. внутренне перемещенных лиц находятся в центральных районах анклава, а 400 тыс. из них размещены на объектах БАПОР, что в разы превышает наши возможности по оказанию помощи, - подчеркнули в агентстве. - Доступ жителей Газы к чистой питьевой воде значительно ограничен. Люди вынуждены пить сырую воду из колодцев, что вызывает серьезные опасения по распространению заболеваний, передающихся через воду".

Кроме того, в БАПОР подтвердили гибель 14 своих сотрудников в Газе, указав, что это число не является окончательным и может еще вырасти. Организация также направила в Египет группу для подготовки к возможному открытию гуманитарного коридора для доставки помощи в Газу.

Ранее генеральный комиссар БАПОР Филипп Лаззарини заявил, что его организация больше не может оказывать гуманитарную помощь в секторе Газа, поскольку на его территории заканчиваются вода и не хватает электроэнергии. По словам комиссара, на территории сектора Газа вскоре также закончатся продовольствие и лекарства.

Как ранее сообщил представитель официального генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, власти Израиля проинформировали всемирную организацию, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг сектора Газа в течение суток. Армия обороны Израиля объяснила свой призыв тем, что боевики ХАМАС укрываются в тоннелях под домами и в гражданских зданиях города Газа. Требование также касается "всех сотрудников ООН и тех, кто нашел убежище в учреждениях ООН".

В ХАМАС призвали жителей игнорировать рекомендацию Израиля. Движение также обратилось к ООН с просьбой принять меры против принудительного перемещения. Президент Палестины Махмуд Аббас на переговорах с госсекретарем США Энтони Блинкеном в столице Иордании заявил, что отвергает "насильственное перемещение" населения Газы.