Минтранс рассчитывает в ноябре восстановить прямое авиасообщение РФ и Вьетнама

Как отметил замглавы ведомства Игорь Чалик, накануне этот вопрос обсуждался в Министерстве транспорта Вьетнама

ХАНОЙ, 16 октября. /ТАСС/. Минтранс РФ активно занимается вопросом восстановления регулярного и чартерного авиасообщения между Россией и Вьетнамом и рассчитывает на решение этого вопроса в ноябре. Об этом сообщил заместитель министра транспорта РФ Игорь Чалик в ходе второго заседания межпарламентской комиссии по сотрудничеству Госдумы и Национального собрания Вьетнама.

"Мы очень рассчитываем, что в ноябре и вьетнамские, и российские компании восстановят авиасообщения между нашими странами, в том числе между столицами", - сообщил Чалик.

Он добавил, что накануне этот вопрос обсуждался в Министерстве транспорта Вьетнама. В частности, речь шла о выдаче разрешения российским авиакомпаниям выполнять полеты на воздушных судах иностранного производства, исключенных из иностранных реестров гражданских воздушных судов.

"Нам было обещано, что буквально завтра будет выдано разрешение со стороны авиационных властей Вьетнама российским авиакомпаниям для начала выполнения этих полетов", - добавил Чалик.

О заседании

Второе заседание межпарламентской комиссии по сотрудничеству Госдумы и Национального собрания Вьетнама проходит в Ханое в рамках официального визита делегации Государственной думы во главе с председателем палаты Вячеславом Володиным в Социалистическую Республику Вьетнам. Чалик входит в делегацию. Участники заседания межпарламентской комиссии обсуждают вопросы законодательного обеспечения сотрудничества двух стран в сферах энергетики и транспорта, информационных технологий и сельского хозяйства, науки и высшего образования, финансового и межбанковского взаимодействия.

В ходе визита прошла встреча Володина с председателем Национального собрания Социалистической Республики Вьетнам Выонг Динь Хюэ и с президентом Социалистической Республики Вьетнам Во Ван Тхыонгом.

В состав российской делегации вошли в том числе первый вице-спикер палаты Иван Мельников, зампредседателя Госдумы Александр Бабаков, глава комитета по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, а также председатели комитетов Госдумы по информполитике Александр Хинштейн, по охране здоровья Бадма Башанкаев, по науке и высшему образованию Сергей Кабышев, а также представители правительства РФ.