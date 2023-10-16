В Череповце ввели резервный водовод

Это необходимо для обеспечения жителей водой при ЧП

ТАСС, 16 октября. Коммунальщики ввели в эксплуатацию резервный водовод в Северном районе Череповца Вологодской области. Его построили после ЧП, произошедшего год назад, когда в результате повреждения основной магистрали часть города на сутки осталась без воды, сообщил мэр Череповца Вадим Германов.

"Резервный водовод ввели в эксплуатацию в Северном районе Череповца. В случае аварийных ситуаций на главной магистрали он поможет не оставить район без водоснабжения. Необходимость строительства стала очевидна после ЧП, которое случилось год назад. Тогда подрядная организация повредила главный и единственный водовод в районе Серова переулка, оставив район без воды почти на сутки. Нашему "Водоканалу" тогда было дано поручение спроектировать и построить новую магистраль, которая бы нивелировала последствия безрассудных действий лихого экскаваторщика", - написал Германов в своем Telegram-канале.

Новый водовод диаметром 315 мм будет работать одновременно с основным. В случае аварийных ситуаций отключения будут локальными. Весь район без воды больше не останется, добавил мэр.

Северный - один из четырех районов Череповца, в котором расположен фанерно-мебельный и молочный комбинаты, крупнейшая на северо-западе России спичечная фабрика, жилые дома и объекты инфраструктуры.