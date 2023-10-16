Посольство РФ в Ливане посоветовало россиянам отложить поездки в республику

Как сообщил посол Александр Рудаков, диппредставительство поддерживает постоянные контакты с гражданами России, проживающими в Ливане

МОСКВА, 16 октября./ТАСС/. Посольство России в Ливане рекомендует российским гражданам отложить по возможности поездки в республику. Об этом заявил посол РФ в Ливане Александр Рудаков в эфире телеканала "Россия 24".

"Что бы мы могли сказать нашим гражданам, которые собираются поехать в Ливан, то здесь надо несколько раз подумать и по возможности отложить какие-либо поездки, на сегодняшний день запланированные, в Ливан. Отложить их на более поздний срок", - сказал посол.

Кроме того, Рудаков отметил, что посольство поддерживает постоянные контакты с россиянами, проживающими в Ливане. "Мы, безусловно, держим данный вопрос на контроле и всегда рекомендуем всем нашим гражданам, которые если уж и опасаются чего-то или боятся чего-то, то сейчас самое время воспользоваться пока еще имеющейся нормальной возможностью выехать из Ливана через аэропорт Бейрута", - добавил он.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения боевиков палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. Радикалы считают эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа, начал наносить удары по нему и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан. Погибли более 2,7 тыс. палестинцев, ранены около 10,8 тыс., с израильской стороны жертвами конфликта стали до 1,5 тыс. человек, почти 4 тыс. получили ранения.