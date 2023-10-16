Египет повысил уровень готовности больниц для приема раненых из Газы

Он повышен в провинции Северный Синай и еще семи регионах

КАИР, 16 октября. /ТАСС/. Минздрав Египта повысил уровень готовности больниц в провинции Северный Синай и еще семи регионах для оказания неотложной медицинской помощи пострадавшим в результате эскалации в секторе Газа. Об этом ведомство сообщило на своей официальной странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

"Министр [здравоохранения Халед Абдель Гаффар] распорядился перевести предварительно оборудованную больницу в режим ожидания и оснастить ее всем необходимым оборудованием и расходными материалами, чтобы она действовала в качестве координационного центра, откуда пациенты будут направляться в специализированные больницы", - сообщил Минздрав. По его информации, из провинций доложили министру "о наличии достаточного количества медикаментов, изделий медицинского назначения, кислородных баллонов, пакетов с кровью и плазмой".

Как сообщает ведомство, глава Минздрава направился в город Эль-Ариш, чтобы лично проинспектировать степень готовности медицинских учреждений.

Совет национальной безопасности Египта по итогам заседания в воскресенье поручил Минздраву следить за подготовкой системы здравоохранения к реагированию на последствия событий в секторе Газа.

Ранее телеканал Al Arabiya выступил с утверждением, что в южных районах сектора Газа с 09:00 по местному времени (совпадает с мск) вступает в силу режим временного прекращения огня для того, чтобы обеспечить безопасную доставку гуманитарной помощи в анклав, а также эвакуировать гражданских лиц. Египетские источники в силах безопасности подтвердили агентству Reuters, что КПП "Рафах" на границе Египта с Газой будет открыт на время пятичасовой гуманитарной паузы. По поступающей информации, более сотни грузовиков ожидают выезда из Эль-Ариша, чтобы доставить гуманитарную помощь через погранпереход в палестинской анклав. В то же время и канцелярия премьера Израиля, и палестинское движение ХАМАС опровергли информацию о прекращении огня в секторе Газа и открытии КПП.

В воскресенье о скором открытии КПП "Рафах" заявил в Каире госсекретарь США Энтони Блинкен по итогам переговоров с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси. По информации источников, в ходе встречи египетский лидер попросил США о "гарантиях безопасности, которые позволят доставить гуманитарную помощь в сектор Газа".