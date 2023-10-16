В Крыму остался один украинский ребенок, направленный на отдых осенью 2022 года

17-летний подросток обучается в российском вузе и по просьбе родителей остается на территории РФ

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Лишь один ребенок из числа тех, кто по решению родителей - граждан Украины осенью 2022 года был направлен на отдых в Крым, все еще остается там. Об этом сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка на пресс-конференции в МИД РФ.

"Сейчас в Крыму остается один 17-летний подросток, который обучается в российском вузе и по просьбе родителей остается на территории РФ. Мне кажется, что эту страницу можно закрыть, мы ее полностью отработали, никаких препятствий и сложностей не было, у детей была связь с родителями все время", - сказала она.

Осенью 2022 года в связи с обстановкой на линии проведения боевых действий родители из Херсонской, Запорожской, Харьковской и других территорий отправили детей на отдых в Крым и Краснодарский край. Таким образом планировалось защитить детей в том числе от военных действий.

После обстановка не всегда позволяла организовать безопасную дорогу домой для детей по окончании смен. В октябре 2022 года число детей, остававшихся в лагерях Крыма и Краснодарского края, составляло 2 365 человек. В январе после включения уполномоченного в процесс воссоединения семей их было 400, к апрелю 2023 года оставалось всего шесть. Все дети, находившиеся в здравницах Краснодарского края, возвращены домой.