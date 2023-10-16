В РФ начинается создание единого информресурса со сведениями о реках и озерах

Как сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, такая база данных позволит выработать общие подходы для бережного отношения к водным запасам

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Единый информационный ресурс со сведениями обо всех водных объектах страны появится в России, сообщил премьер-министр страны Михаил Мишустин.

"Правительство запускает эксперимент по созданию единого информационного ресурса, в него должны будут войти максимально подробные и достоверные сведения о реках, озерах, подземных водах", - сказал глава кабинета министров на совещании с вице-премьерами. Он подчеркнул, что такая база данных "позволит выработать общие подходы для бережного отношения к [водным] запасам, особенно к источникам питьевой воды".

"Начнем с трех пилотных регионов - это Тульская область, Ставропольский край и Чеченская Республика", - уточнил Мишустин.

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Премьер-министр отметил, что данное решение "принято для повышения эффективности распоряжения водными богатствами России, состояние которые напрямую влияет на экономику и на качество жизни граждан". По его мнению, создание единого информационного ресурса о водных объектах России - это важный шаг, который поможет усилить мониторинг состояния таких объектов, даст дополнительные инструменты для более оперативного выявления возможных нарушений. Глава кабмина поручил вице-премьеру Виктории Абрамченко держать эти вопросы на личном контроле.