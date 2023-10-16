Во Владивостоке отопительную систему запустят 1 ноября после ремонта

В пресс-службе администрации города отметили, что в городе заменили более 20 км трубопроводов

ВЛАДИВОСТОК, 16 октября. /ТАСС/. Система отопления во Владивостоке будет полностью запущена 1 ноября после масштабного ремонта теплосетей, сообщил мэр города Константин Шестаков в своем Telegram-канале.

"Сегодня во Владивостоке началось заполнение сетей теплом. Это означает, что началась подготовка всех систем и их заполнение. С 23 октября начнется заполнение внутридомовых коммуникаций, а также объектов социальной инфраструктуры. И ориентировочно к 1 ноября вся система теплоснабжения будет запущена полностью", - написал мэр.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе администрации города, в этом году во Владивостоке было заменено более 20 км трубопроводов. Пока продолжается ремонт сетей на нескольких улицах. Как отметил Шестаков, продолжены будут только те работы, которые не влияют на отопительный сезон.

По данным Приморского гидрометцентра, во Владивостоке ночи становятся морозными обычно после 23 октября.

Число технологических инцидентов, нарушений и аварий на сетях жилищно-коммунального хозяйства в Приморье в январе 2023 года на фоне аномальных морозов выросло по сравнению с январем 2022 года на 8,7%. В феврале и марте аварии на теплосетях продолжились, несколько раз за это время тысячи жителей Владивостока оставались без тепла и горячей воды.