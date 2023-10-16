В Петербурге первая половина октября стала рекордной по количеству осадков

Главный синоптик города Александр Колесов отметил, что из 15 прошедших дней 13 были с дождем

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 октября. /ТАСС/. Рекордное количество осадков - более 117 мм - выпало в Санкт-Петербурге в первой половине октября. Об этом сообщил в своем Telegram-канале главный синоптик города Александр Колесов.

"За последние пять дней в Санкт-Петербурге выпало еще 39 мм дождя, и теперь общее количество осадков за первую половину октября составляет 117,2 мм или 185% от нормы. Такое количество осадков в Санкт-Петербурге является абсолютным рекордом для первой половины октября за весь ряд наблюдений. Практически на 23 мм перекрыт предыдущий рекорд, когда наблюдалось 94,5 мм в 2003 году", - отметил синоптик.

Колесов добавил, что из 15 прошедших дней в городе 13 были с дождем.

16 и 17 октября в Петербурге будет до плюс 8 градусов тепла, ожидаются небольшие осадки. 18 октября похолодает до плюс 3-5 градусов, днем местами будет идти мокрый снег.