На Кубани прогнозируют ливни и ветер

Жителей региона предупредили о необходимости соблюдать осторожность

КРАСНОДАРЕ, 16 октября. /ТАСС/. Штормовое предупреждение по комплексу метеорологических явлений объявлено в Краснодарском крае. Об этом журналистам сообщили в главном управлении МЧС России по Краснодарскому краю.

"16 октября в период с 15:00 мск до 17:00 мск и до конца суток, а также ночью, утром и в первую половину дня 17 октября местами в крае (исключая муниципальное образование г. Сочи - зона прогнозирования ФГБУ "СЦГМС ЧАМ") ожидается комплекс метеорологических явлений: сильный дождь, ливень в сочетании с грозой", - говорится в сообщении.

В отдельных районах возможен очень сильный дождь и сильный ливень с порывами ветра до 23 м/с.

Жителей региона предупредили о необходимости соблюдать осторожность. При усилении ветра рекомендуется ограничить выход из зданий, находиться в помещениях и взять под особый контроль детей.