Фонтан "Дружба народов" на ВДНХ в Москве начали готовить к зиме

Зимой планируется провести плановое обслуживание фонтана, отремонтировать при необходимости конструкции и системы

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Специалисты комплекса городского хозяйства (КГХ) проводят мероприятия по подготовке к зимнему периоду столичных фонтанов и приступили к работам по консервации фонтана "Дружба народов", расположенного на Центральной аллее ВДНХ. Об этом сообщил ТАСС заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

"Из чаши сооружения уже слили воду и промыли вручную уникальные скульптуры. Проведем проверку инженерных коммуникаций и насосного оборудования, демонтируем подводную подсветку и струеобразующие элементы. Перед холодами скульптуры закроем деревянными коробами", - сказал Бирюков.

Как уточнили в пресс-службе КГХ, зимой планируется провести плановое обслуживание фонтана, отремонтировать при необходимости конструкции и системы.

Фонтан "Дружба народов" - один из основных символов ВДНХ - был создан в 1954 году архитекторами Константином Топуридзе и Григорием Константиновским. Овальная чаша фонтана увенчана золотым снопом пшеницы, технической конопли и подсолнухов. Вокруг расположены 16 позолоченных статуй девушек, которые символизируют советские республики.