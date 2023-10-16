ВЦИОМ: более 20% россиян занимаются спортом 2-3 раза в неделю

Согласно результатам опроса, 18% делают физические упражнения ежедневно

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Порядка 22% россиян занимаются спортом 2-3 раза в неделю, 18% делают физические упражнения ежедневно. Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные на сайте организации.

"За пять лет, с 2013 по 2018 год, доля россиян, регулярно занимающихся спортом (не реже 1-3 раз в месяц), выросла с 40% до 54%. <...> Сегодня вовлеченность россиян в занятия физической культурой вышла на плато: показатель держится на уровне пятилетней давности - 54% занимаются спортом 1-3 раза в месяц и чаще, в том числе 18% - ежедневно (плюс 8 п. п. с 2013 года), 22% - 2-3 раза в неделю (плюс 8 п. п. с 2013 года)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что самыми распространенными видами спорта за последние пять лет являются бег, спортивная ходьба и легкая атлетика (37% среди занимающихся спортом не реже 1-3 раз в месяц). Пик популярности фитнеса был отмечен в 2013 году (43%, в 2023 году - 31%). Еще 18% выбирают силовые тренировки и тяжелую атлетику, 17% предпочитают физическую активность с оздоравливающим эффектом, 15% - плавание. При этом интерес к командным видам спорта у россиян снижается (футбол - 7%, волейбол - 3%, хоккей - 1%, баскетбол - 1%).

Мужчины чаще занимаются силовыми тренировками, тяжелой атлетикой (29% против 8% среди женщин) и футболом (11% против 2%), женщины - фитнесом (36% против 26% среди мужчин), ЛФК (22% против 12%) и плаванием (19% против 11%).

83% россиян, регулярно занимающихся спортом, предпочитают самостоятельные тренировки (дома или на различных спортивных объектах). Каждый пятый - тренировки в фитнес-клубе, спортивной секции, бассейне под руководством тренера (21%).

В жизни 44% россиян спорт практически или совсем отсутствует. Самой распространенной причиной на протяжении всего периода исследования остается нехватка времени (40%). Второй по популярности ответ - плохое состояние здоровья (36%). Нехватку силы воли называют 22% опрошенных, а для каждого восьмого препятствием на пути к спортивному образу жизни является отсутствие соответствующей инфраструктуры, для каждого десятого - нехватка денег на занятия спортом. Еще 5% не знают, как правильно заниматься, а пользоваться услугами инструкторов у них нет возможности.

Методика опроса

Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проводился 7 октября, в нем приняли участие 1 600 россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью по стратифицированной случайной выборке, извлеченной из полного списка сотовых телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.