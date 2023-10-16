Во Львове назначили нового военкома после скандалов

Им стал полковник Артур Ниязов

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный назначил нового начальника Львовского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК, так на Украине называют военкоматы), им стал полковник Артур Ниязов. Об этом сообщил глава Львовской областной администрации Максим Козицкий в своем Telegram-канале.

10 октября с должности военкома был уволен полковник Денис Чаюк, он был назначен начальником военкомата 4 сентября этого года, пробыв в должности немногим больше месяца. За время его работы во Львовском регионе произошло несколько резонансных событий, связанных с военкоматами.

"Львовщина получила нового главу областного территориального центра комплектования и социальной поддержки. В соответствии с приказом Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины им стал полковник Артур Ниязов", - написал глава Львовской области. Он отметил, что Ниязов ранее служил начальником отдела планирования оборонных ресурсов штаба воинской части А0796.

19 сентября в украинских СМИ распространилось видео, на котором сотрудники Самборского военкомата Львовской области жестоко избивают мужчину, угрожая оружием. Позднее нападавшие были арестованы, однако 22 сентября суд перевел их под домашний арест. Впоследствии украинское Национальное агентство по предотвращению коррупции нашло у главы Самборского военкомата неустановленные активы стоимостью 4,4 млн гривен ($120 тыс.).

17 августа президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении всех областных военкомов. По результатам проверки военкоматов в стране было возбуждено в общей сложности 112 уголовных дел в отношении областных военкомов, сотрудников городских и районных военкоматов, работников военно-медицинских комиссий. Украинские СМИ регулярно сообщают, что сотрудники военкоматов за предоставление отсрочки или освобождение от призыва берут взятки в несколько тысяч долларов. Государственное бюро расследований (ГБР) 10 октября сообщало, что на данный момент на Украине расследуют 260 дел по фактам нарушений в военкоматах и военно-врачебных комиссиях.