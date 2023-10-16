16 октября, 08:38

В Курганской области удвоят число детских технопарков в 2024 году

В пресс-службе губернатора отметили, что в регионе уже создано два технопарка в Кургане и в Шадринске

ТАСС, 16 октября. Число детских технопарков будет удвоено в Курганской области в 2024 году - в Кургане планируется создать еще две таких площадки. Технопарки позволяют прививать детям тягу к техническим специальностям и наукам, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Вадим Шумков.

"В 2024 году в Кургане планируется создать еще два детских технопарка. Этот формат зарекомендовал себя очень хорошо с точки зрения прививания у детей тяги к техническим специальностям и наукам, выбора будущей профессии. Один из технопарков планируем сделать на базе 31-й гимназии за счет увеличения площади", - написал он.

В пресс-службе губернатора уточнили ТАСС, что на сегодняшний день в регионе создано два детских технопарка "Кванториум" - в Кургане и в Шадринске. 

Теги:
РоссияКурганская областьШумков, Вадим Михайлович
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