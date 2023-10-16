В Подмосковье на 5,5% снизилась заболеваемость туберкулезом

По итогам девяти месяцев 2023 года показатель заболеваемости туберкулезом составил 15,5 случая на 100 тыс. населения, а за аналогичный период прошлого года - 16,4

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Более чем на 5% снизилась заболеваемость туберкулезом в Московской области за девять месяцев текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Подмосковья.

"В Подмосковье выстроена комплексная работа по раннему выявлению туберкулеза, снижению заболеваемости и смертности. Это и активная информационная работа, и широкий охват диагностическими исследованиями, и эффективное лечение. За девять месяцев этого года заболеваемость туберкулезом в регионе снизилась на 5,5%", - привели в тексте слова главврача Московского областного клинического противотуберкулезного диспансера, главного фтизиатра региона Сергея Смердина.

В пресс-службе добавили, что по итогам девяти месяцев текущего года показатель заболеваемости туберкулезом составил 15,5 случая на 100 тыс. населения, а за аналогичный период прошлого года - 16,4.

В министерстве рассказали, что Московский областной клинический противотуберкулезный диспансер включает в себя 12 филиалов, 28 диспансерных отделений и туберкулезных кабинетов. Для оказания стационарной помощи больным туберкулезом в Московской области работают шесть отделений круглосуточного пребывания с общим коечным фондом 900 коек.