В партии Зеленского назвали позволяющий запретить УПЦ законопроект не приоритетным

Документ был внесен в Раду еще в январе, однако голосование по нему так и не состоялось

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Зарегистрированный в Верховной раде законопроект, который позволит запретить на Украине каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ), не является приоритетным. Об этом заявил глава парламентской фракции пропрезидентской партии "Слуга народа" Давид Арахамия.

"У меня есть четкие задачи, от них зависит внешнее финансирование от доноров, начало переговоров по вступлению в ЕС и бюджетный процесс, который имеет четкие временные рамки. Пока это не будет проголосовано, все остальное я считаю политическими позициями разных партий", - сказал он украинскому изданию "Лига.нет", отвечая на просьбу прокомментировать ситуацию с законопроектом.

В то же время издание со ссылкой на нескольких депутатов сообщило, что во фракции "Слуги народа" есть группа из порядка 10 парламентариев, которые "саботируют законодательные инициативы, связанные с УПЦ", причем возглавляет ее замруководителя фракции Артем Культенко. Издание не смогло указать мотивацию этих депутатов, однако, по его данным, они угрожают перестать поддерживать важные для пропрезидентской фракции инициативы, если законопроект о запрете УПЦ будет вынесен на голосование Рады.

Законопроект, который позволит запретить в стране УПЦ, если украинские власти придут к выводу, что она связана с Россией, разработан по поручению президента Украины Владимира Зеленского. Документ был внесен в Раду еще в январе, однако голосование по нему так и не состоялось. В начале октября депутаты собрали необходимое количество подписей для вынесения его на обсуждение парламента. Как отмечают местные СМИ, законопроект и так значится в повестке Рады, однако находится далеко от начала, что уменьшает шансы на то, что его успеют рассмотреть.

Недавно в Раду был внесен еще один законопроект, подготовленный Службой безопасности Украины. Он позволит ликвидировать через суд религиозные организации, если их представители совершили преступления по статьям о разжигании межрелигиозной розни, терроризме, планировании, подготовке, развязывании и ведении агрессивной войны, нарушении законов и обычаев войны, геноциде и наемничестве. Именно по статьям о разжигании межрелигиозной розни и оправдании действий РФ украинские спецслужбы обычно возбуждают дела против священников УПЦ.

В последнее время власти Украины проводят политику по активному вытеснению канонической Украинской православной церкви. Против многих ее священнослужителей под различными предлогами возбуждают уголовные дела, поощряется переход религиозных общин УПЦ в юрисдикцию Православной церкви Украины (ПЦУ), созданной в 2018 году из двух раскольнических религиозных структур. Власти на местах лишают УПЦ права на аренду земли под религиозными строениями, при их поощрении сторонники ПЦУ силой захватывают храмы канонической церкви, нападают на священников.