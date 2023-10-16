В российских колледжах пройдет Единый день открытых дверей

Он состоится 21 октября, сообщили в пресс-службе Минпросвещения

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Единый день открытых дверей в колледжах и техникумах в рамках проекта "Профессионалитет" пройдет 21 октября в 79 регионах РФ, сообщили журналистам в пресс-службе Минпросвещения РФ.

"21 октября в России в 79 субъектах пройдет Единый день открытых дверей в кластерах федерального проекта "Профессионалитет". Колледжи и техникумы, обучающие студентов по 24 приоритетным отраслям экономики, откроют свои двери для более чем 33 тыс. школьников, их родителей и учителей", - говорится в сообщении.

По предварительным данным министерства, мероприятия дня открытых дверей проведут более 500 компаний-работодателей. Они организуют экскурсии на свои площадки, а педагоги и мастера производственного обучения проведут 330 профессиональных проб для определения траекторий профессионального развития. Также запланировано более 300 родительских собраний с участием региональных органов исполнительной власти, представителей бизнеса и образования, презентации программ обучения и карьерных возможностей каждого региона.

Проект "Профессионалитет" стартовал 1 сентября 2022 года. Он подразумевает, что отрасли, которые нуждаются в высококвалифицированных специалистах, станут полноправными заказчиками кадров. Также они будут принимать участие в управлении колледжем, в том числе при выборах директоров учебных заведений. На данный момент в проекте участвуют предприятия из восьми отраслей экономики: атомной промышленности, железнодорожного транспорта, металлургии, машиностроения, сельского хозяйства, легкой промышленности, химической и фармацевтической отраслей. Проект нацелен на сокращение сроков обучения рабочим профессиям в колледжах.