Документальный проект про режиссера Алексея Германа - старшего выйдет на Start

Премьеру запланировали на декабрь, сообщили в пресс-службе платформы

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Документальный проект, посвященный режиссеру Алексею Герману - старшему, выйдет в онлайн-кинотеатре Start в декабре. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе платформы.

"Онлайн-кинотеатр Start готовит к премьере документальный проект Алексея Германа - младшего и Елены Окопной "Архитектор: История Алексея Германа и его фильмов", производства продюсерского агентства BOKOVFACTORY", - говорится в сообщении.

В проекте покажут уникальные и ранее не опубликованные кадры со съемок последнего, неоконченного фильма режиссера "Трудно быть богом". Участие в съемках документального фильма принимали киновед и историк Наум Клейман, оператор Юрий Клименко, писатель и биограф братьев Стругацких, по чьей повести создавалась картина "Трудно быть богом", Ант Скаландис, актеры Леонид Ярмольник и Наталья Мотева и другие.

"Никто не знал, как отец закончил бы фильм. И тот монтаж, который уже был, - неизвестно, стал бы он финальным, - рассказал Герман-младший в интервью для документального фильма. - Мы с мамой самозабвенно пытались приблизиться к тому, чего бы папа хотел. Это касалось и музыки, и графики, и озвучания. Хотя на самом деле к моменту смерти отца многое из этого хранилось в руинированном виде".

Премьерный показ проекта состоится на "Ленфильме" 22 октября в рамках Международного кинофестиваля "Послание к человеку". В онлайн-кинотеатре Start картина выйдет в декабре.

"Мы хотели разобраться, что есть "метод Германа". Так начался наш поиск. Мы погрузились в непростую жизнь и творческие процессы великого режиссера. Последовательно прошли всю фильмографию, собрали уникальные кадры со съемок последнего фильма, пробы актеров, споры, работу с командой и побеседовали с теми, кто был участником или чутким наблюдателем его творческих процессов. И в итоге нашли больше, чем искали", - привели в пресс-службе слова продюсера проекта Алексея Бокова.