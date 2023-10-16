В МВД Газы заявили, что больницы Газы не справляются с потоком раненых

представитель МВД анклава Ияд аль-Бузм подчеркнул, что "сотни тел погибших все еще остаются под завалами

КАИР, 16 октября. /ТАСС/. Медицинские учреждения сектора Газа не справляются с потоком пострадавших при обстрелах израильских ВС. Об этом заявил представитель МВД анклава Ияд аль-Бузм в комментарии телеканалу Al Jazeera.

"Тысячам раненых грозит скорая смерть из-за неспособности больниц справиться с [таким числом] пострадавших", - подчеркнул он, добавив, что "сотни тел погибших все еще остаются под завалами" и не учтены в статистике, озвучиваемой Минздравом сектора.

Аль-Бузм призвал мировое сообщество принять меры для того, чтобы "остановить израильскую агрессию и доставить в Газу медицинские грузы, воду и топливо". Положение в анклаве он назвал "катастрофическим".

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. Радикалы считают эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа, начал наносить удары по нему и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан. Погибли более 2,8 тыс. палестинцев, ранены около 10,9 тыс., с израильской стороны жертвами конфликта стали до 1,5 тыс. человек, почти 4 тыс. получили ранения.