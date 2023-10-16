Суд оштрафовал MyHeritage на 6 млн руб. за повторный отказ локализовать данные россиян

Представители компании в суд не явились

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Мировой суд в Москве оштрафовал израильский онлайн-сервис MyHeritage на 6 млн рублей за повторный отказ локализовать личные данные россиян в РФ. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из судебного участка мирового судьи №422 Таганского района Москвы, где рассматривался соответствующий протокол об административном правонарушении.

"Суд постановил признать компанию MyHeritage Ltd. по ч. 9 ст. 13.11 КоАП РФ (повторное невыполнение оператором при сборе персональных данных обязанности по хранению персональных данных граждан России в РФ) и назначил ей наказание в виде штрафа на сумму 6 млн рублей", - огласил решение судья Тимур Вахрамеев. Компании грозило до 18 млн рублей штрафа. В августе суд уже штрафовал сервис на 1,5 млн рублей по той же статье.

Представители компании в суд не явились, хотя были надлежащим образом извещены о месте и времени заседания.

Компания MyHeritage была создана в Израиле в качестве международной соцсети и генеалогического сайта, где участники могут создавать собственные семейные веб-сайты, родовые древа и искать предков, производить генеалогические ДНК-тесты. Она насчитывает более 70 млн пользователей. В конце мая Роскомнадзор обязал иностранные сервисы до 1 июля локализовать базы данных российских пользователей в РФ. По данным ведомства, на сегодняшний день хранение персональных данных россиян локализовали порядка 600 представительств зарубежных компаний в РФ.