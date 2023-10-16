В РСТ сообщили о возвращении из Израиля в Россию всех организованных туристов

По данным союза, это чуть более 100 человек

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Все организованные российские туристы, которые приобретали турпродукт в комплексе, 15 октября вернулись из Израиля в Россию, заявил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин на пресс-конференции в ТАСС.

"Мы можем уже официально заявить, что именно организованные пакетные туристы, которые приобретали в комплексе турпродукт, вчера вернулись в Россию все. Это было чуть больше 100 человек", - сказал Горин.

Он также рассказал, что в настоящее время в Израиле все еще остаются самостоятельные туристы. "Мы тоже контролируем через свои службы и контактируем с министерством иностранных дел, с Минэкономразвития, с Росавиацией", - отметил Горин.

"Что важно - все туристы получают 100% возврат в соответствии с рекомендациями. Объем продаж был небольшой, так как направление все-таки не массовое, довольно-таки дорогое. Средний чек - от $1 тыс. плюс авиаперелет на человека. Естественно, сейчас все туры временно, опять-таки, в Израиль приостановлены. Для индивидуальных пассажиров и туристов рейсы выполняются. Количество рейсов увеличивается", - добавил Горин.

Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе сообщила ТАСС, что все остающиеся в Израиле организованные российские туристы, по предварительным данным, должны вернуться на родину к воскресенью, их там остались единицы.

10 октября ассоциация сообщала, что в Израиле находятся менее 100 организованных туристов, многие отдыхающие уже вернулись домой по завершении тура. Чуть больше - порядка 150 россиян - только собирались на отдых в Израиль, но корректируют планы в зависимости от дат вылетов. Ранее Минэкономразвития РФ рекомендовало российским туроператорам и турагентам приостановить продажу туров в Израиль до нормализации обстановки в стране, а российским гражданам - воздержаться от поездок туда в туристических целях.