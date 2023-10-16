Флаг выставки "Россия" установили на вершине Эльбруса

Участниками выставки-форума "Россия" станут все 89 субъектов страны, федеральные министерства, крупнейшие корпорации и общественные организации

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Флаг с логотипом международной выставки-форума "Россия", которая будет проходить с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве, развернули на вершине Эльбруса в Кабардино-Балкарии. Об этом сообщили в пресс-службе института развития "Кавказ.РФ".

"Команда института развития "Кавказ.РФ" установила флаг международной выставки-форума "Россия" на самой высокой горе нашей страны и Европы - на легендарном Эльбрусе. Спящий вулкан и по совместительству главный высокогорный курорт России стал частью истории одноименной выставки благодаря отважным спасателям "Кавказ.РФ" Руслану Гулиеву, Алексею Водолазкину и Константину Кукушкину", - говорится в сообщении.

Команда совершила восхождение на западную вершину Эльбруса, где на высоте 5 642 м над уровнем моря развернули флаг.

"Эльбрус ждет отважных и подготовленных. Тех, кто пока не готов к восхождению, мы приглашаем на международную выставку-форум "Россия". <...> На ней вы сможете увидеть достижения всех регионов страны, в том числе стенд "Кавказ.РФ" с Эльбрусом в миниатюре", - цитирует пресс-служба участника восхождения Константина Кукушкина.

Участниками выставки-форума "Россия" станут все 89 субъектов РФ, федеральные министерства, крупнейшие корпорации и общественные организации. На весь период проведения запланированы культурно-развлекательная, образовательная и деловая программы.