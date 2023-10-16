Суд 7 декабря рассмотрит иск композитора Влади к певице Лободе из-за авторских прав

После высказываний певицы о направлении денежных средств на поддержку ВСУ и проигнорированных требований в устной форме истец направил письмо с отзывом согласия на исполнение ею этой песни

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Истринский суд Подмосковья назначил на 7 декабря рассмотрение иска композитора Олега Влади к певице Светлане Лободе с требованием запретить ей исполнять его песню "К черту любовь". Об этом ТАСС сообщила юрист Валерия Рытвина, представляющая интересы истца.

"По итогам беседы по иску суд назначил заседание по существу на 7 декабря", - сказала она.

С момента создания песни "К черту любовь" Лобода исполняла ее с согласия композитора. После высказываний певицы о направлении денежных средств на поддержку Вооруженных сил Украины и проигнорированных требований в устной форме истец направил соответствующее письмо с отзывом согласия на исполнение ею этой песни. Однако изложенные в нем требования были проигнорированы. Таким образом, исполнение ответчиком музыкального произведения "К черту любовь" без согласия истца является нарушением его исключительных прав.

Как пояснила ранее ТАСС юрист Валерия Рытвина, представляющая интересы композитора, договор о передаче авторских и смежных прав, подписанный между Влади и ООО "Лобода мьюзик", которое также является ответчиком по иску, на песню "К черту любовь" был составлен с нарушениями норм и принципов гражданского права, что повлекло существенное нарушение законных интересов композитора. В связи с этим Влади просит считать указанный договор незаключенным, а его исключительные имущественные права не перешедшими к ООО "Лобода мьюзик.

В июне 2022 года Лобода заявила в СМИ, что все заработанные средства будет отправлять на помощь украинским вооруженным формированиям.