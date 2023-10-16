Китай предоставит Газе гуманитарную помощь через ООН и палестинские власти

Пекин решил задействовать указанные каналы "в ответ на призывы ООН, чтобы улучшить гуманитарную ситуацию в Газе"

ПЕКИН, 16 октября. /ТАСС/. КНР окажет поддержку сектору Газа через Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР), а также через органы власти Палестины. Об этом сообщил официальный представитель Государственного агентства по международному развитию и сотрудничеству Китая Сюй Вэй.

"Экстренная гуманитарная помощь будет использована для предоставления сектору Газа самого необходимого - продовольствия, медицинских услуг и жилья", - говорится в распространенном заявлении.

Как уточнил Сюй Вэй, Пекин решил задействовать указанные каналы "в ответ на призывы ООН, чтобы улучшить гуманитарную ситуацию в Газе".

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения боевиков палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. Радикалы считают эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа, начал наносить удары по нему и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан. Погибли более 2,7 тыс. палестинцев, ранены около 10,8 тыс., с израильской стороны жертвами конфликта стали до 1,5 тыс. человек, почти 4 тыс. получили ранения.