Более 100 тыс. жителей ЛНР могут получить компенсации на оплату услуг ЖКХ

Компенсацию в 50% оплаты рассчитают каждому жителю республики в индивидуальном порядке, отметил глава республики Леонид Пасечник

ЛУГАНСК, 16 октября. /ТАСС/. Правительство Луганской Народной Республики (ЛНР) утвердило порядок предоставления компенсации на оплату жилья и коммунальных услуг, льготы затронут свыше 100 тыс. жителей ЛНР. Об этом в Telegram-канале сообщил глава республики Леонид Пасечник.

"Правительство ЛНР утвердило порядок предоставления компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, разработанный по российским нормативно-правовым актам. Документ затронет интересы более 100 тысяч жителей Луганской Народной Республики", - написал он.

Пасечник отметил, что к льготным категориям жителей, на которых распространится решение правительства ЛНР, относятся ветераны боевых действий и члены их семей, пострадавшие вследствие Чернобыльской катастрофы и других ядерных испытаний, а также люди с инвалидностью общего заболевания.

Компенсацию в 50% оплаты рассчитают каждому жителю республики в индивидуальном порядке.