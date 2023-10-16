Правда ли, что нужно есть суп каждый день?

Для нас суп является традиционным, как правило, многокомпонентным блюдом. Правильно приготовленный суп — это сбалансированный набор белков, жиров и углеводов, а также витаминов, минералов и клетчатки. Это отмечают и специалисты Роспотребнадзора. Супы, конечно, не все, а те, которые приготовлены правильно, могут принести большую пользу организму и желудочно-кишечному тракту. Например, они хорошо усваиваются, поддерживают водно-солевой баланс в организме, благотворно влияют на микрофлору кишечника, помогают увеличить количество овощей в рационе, питают и дают энергию, при этом имея относительно невысокую калорийность.

К правильным супам относят овощные или приготовленные на нежирном мясе или рыбе на втором бульоне (который получается более диетическим). Овощи рекомендуется пассеровать с минимальным количеством масла или добавлять в бульон свежими. А вот мясные и наваристые супы способны вызвать дискомфорт. Также не рекомендуется часто употреблять супы-солянки, грибной и гороховый суп с копченостями. Кроме того, лучше избегать частого повторного нагрева, чтобы в супе сохранилось больше полезных веществ.

Несмотря на то что в целом суп действительно полезен, в Роскачестве отмечают, что с точки зрения современной диетологии обязательное ежедневное потребление супов — это миф. Главное, чтобы питание было разнообразным, позволяющим получить все необходимые питательные вещества, витамины и микроэлементы.

"Прежде всего супы, овощные или сваренные на нежирном бульоне, полезны тем, что создают необходимый объем пищи, для многих это очень важно, особенно для желающих похудеть. Им можно ограничиться только этим блюдом, — поясняет врач-диетолог Елена Соломатина. — Теплый суп улучшает пищеварение за счет выработки пищеварительных ферментов и оттока желчи. Кроме того, не все любят есть овощные салаты, но многим нравятся разваренные овощи в супах, и эта клетчатка не вызывает вздутия живота. Суп зачастую необходим людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Если [во время приготовления] он не оказался переварен, то там остаются необходимые витамины, микро- и макроэлементы. С другой стороны, совсем не обязательно есть суп каждый день. Если вы любите овощи, салаты, питаетесь разнообразно, то вполне можете обойтись и без первых блюд". Правильно сваренный суп — одно из блюд здорового питания, но оно далеко не единственное, подчеркивает эксперт.