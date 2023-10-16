В Петербурге с начала 2023 года выдали более 70 разрешений на полеты беспилотников

Генеральный директор ГК "Геоскан" Алексей Юрецкий отметил, что во время действия запрета разрешения выдавались в зависимости от цели полета, за поступающими заявками был установлен более строгий контроль

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 октября. /ТАСС/. Власти Петербурга выдали 72 разрешения на полеты беспилотников с начала 2023 года. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе комитета по транспорту.

"За девять месяцев было выдано 72 разрешения на БВС (беспилотные воздушные суда - прим. ТАСС)", - сообщили в пресс-службе.

В комитете также отметили, что введением и снятием запретов на полеты БПЛА занимается оперативный штаб при правительстве Петербурга.

Запрет на использование беспилотников в Санкт-Петербурге был продлен до 30 сентября. После этой даты оперштаб не заявлял о продлении запрета.

Как пояснил ТАСС генеральный директор ГК "Геоскан" Алексей Юрецкий, во время действия запрета на использование БПЛА разрешения выдавались в зависимости от цели полета, а за поступающими заявками был установлен более строгий контроль.

"Запрет был, но все механизмы согласования оставались прежними. Имея достаточное основание для полета, разрешение можно было получить, например, если есть важный контракт. Механизм работал, просто был более строгий контроль за целями полета. Возможно, после снятия запрета количество полетов увеличится. По крайней мере, многие ждали возможности проводить тестовые облеты", - отметил он.