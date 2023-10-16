Аэропорт Новокузнецка в 2023 году обновил рекорд по пассажиропотоку

Это удалось благодаря расширению маршрутной сети, работе с персоналом, запуску новых сервисов для пассажиров и обновлению материально-технической базы

КЕМЕРОВО, 16 октября. /ТАСС/. Пассажиропоток аэропорта Новокузнецка имени Б. В. Волынова в 2023 году превысил показатель 2022 года в 416 тыс. человек. Всего до конца года планируется обслужить 500 тыс. человек, сообщает во вторник пресс-служба аэропорта.

"На сегодня мы обслужили 420 606 пассажиров (за весь 2022 год пассажиропоток составил 416 200 человек). Это рекорд в новой истории авиагавани (с 1991 года - прим. ТАСС). Цель по пассажиропотоку в полмиллиона в этом году будет достигнута. Начинаем отсчет до юбилейного пассажира", - говорится в сообщении.

Уточняется, что увеличить пассажиропоток удалось благодаря расширению маршрутной сети, работе с персоналом, запуску новых сервисов для пассажиров и обновлению материально-технической базы.

По прогнозу региональных властей, к 2027 году пассажиропоток аэропорта в Новокузнецке должен увеличиться до 1 млн пассажиров в год за счет запуска новых направлений полетов и увеличения частоты рейсов. Сейчас из Новокузнецка можно улететь в Москву, Санкт-Петербург, Казань, Сочи, Красноярск, Екатеринбург, Новосибирск. Планируется открытие рейсов в Уфу, Самару и Нижний Новгород.

Новокузнецкий аэропорт обслуживает южную агломерацию региона с населением более 1,1 млн человек. До конца текущего года здесь планируется открыть новый пассажирский терминал площадью 18 тыс. кв. м. Ожидается, что его ввод в эксплуатацию позволит увеличить пропускную способность аэропорта вдвое.